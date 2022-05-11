İşitme engelli 3 öğrenci öğretmenlerinin desteğiyle gitar çalmayı öğrendi

Giresun'un Eynesil ilçesindeki İşitme Engelliler Ortaokulunda eğitim gören 3 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle gitar çalmayı öğrendi.

Okulda bu sene görevlendirme ile hizmete başlayan müzik öğretmeni Erkan Sağlam, öğrencilere gitar çalmayı öğretmeye karar verdi.

Sağlam'ın seçtiği öğrencilerden hiç duymayan Serkan Akbaş ile çok az duyan Irmak Bayraktar ve Hayrunnisa Akkoyun, gitar çalmayı başardı. Enstrüman çalabilmenin mutluluğunu yaşayan üç öğrenciye okuldaki arkadaşları da işaret diliyle şarkı söyleyerek eşlik ediyor.

Müzik öğretmeni Sağlam, AA muhabirine, okulda ilk göreve başladığında işitme engelli öğrencilere müzik öğretme konusunda tedirginlik yaşadığını söyledi.

Çocuklarda yetenek taraması yaptığında çok şaşırdığını dile getiren Sağlam, okulda yetenekli öğrenciler olduğunu fark ettiğini belirtti.

Sağlam, müziğin engel tanımadığını vurgulayarak, "Dedim ki 'Bir rüyanın peşinden gideyim, acaba hiç duymayan bir öğrenci gitar çalabilir mi?' İyi ki bu rüyanın peşinden gitmişim, müzik gerçekten engel tanımıyor. Sanat engelleri yıkar, bunu ben bu çocuklarla bunu gördüm." dedi.

Enstrüman çalmakta öğrencilerin biraz zorlandığını kaydeden Sağlam, şöyle devam etti:

"Duyma engelli çocuklarda unutma eğilimi biraz fazla, çok zorlandım ama 'Ben bu gitarı bu çocuklara öğreteceğim.' dedim. Kendi gitarımla bu işe başladım, sonra birkaç velimizi aradım, onlar da sağ olsun çocuklarına gitar temin ettiler. Sonra bir başladık, gitar öğrenmeye başladık, sonra çocuklar bir şarkı öğrenince acaba mı? Oluyor mu? Beni de onları da heyecan bastı. 4-5 aylık süreçte gitar çalmayı başardılar."

Sağlam, ileride bu öğrencilerin çok daha iyi yerlere gelebileceğini, potansiyellerinin yüksek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin daha çok pop şarkıları sevdiğini ifade eden Sağlam, "Biz Karadeniz türküsü öğretmeye çalıştık ama diğer pop şarkılar da istediler, bu tarz şarkılara daha çok ilgililer ama Karadeniz türküleri de çalabiliyorlar, sağ olsunlar ne öğrettiysek öğreniyorlar." diye konuştu.

Sağlam, Halk Eğitim Merkezinde uzun yıllar görev yaptığını belirterek, "Çok yetenekli olup da gitar çalamayan çok öğrencim oldu. Yani duyma engeli olmayıp ama enstrüman çalamayan çok öğrenci var çünkü kas becerisi ister, bir ilgi ister. Bu çocuklar hem istekli hem de gitara ilgileri olduğu için direkt ona yöneldim." dedi.

"Bu çocukların gitar çaldığını kime söylesem bana inanmıyor"

Gitarın zor bir enstrüman olduğunun altını çizen Sağlam, "Bu çocukların gitar çaldığını kime söylesem bana inanmıyor, 'Video atar mısın?', 'İşitme engeli olan bir çocuk nasıl gitar çalabilir?' diyorlar, videoyu attığımda şaşırıyorlar." ifadesini kullandı.

Sağlam, gitar için sadece nota bilmenin yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşitme cihazıyla biraz duyabilen öğrenciye daha kolay öğretebiliyorum ama hiç duymayan öğrenci biraz daha artık müziğin verdiği his, tabii parmakların yeri belli ama parmakların yerinin belli olması gitarda doğru ses çıkacağı anlamına gelmiyor, doğru ses çıkarmak biraz hisse dayalı. Mesela duymayan öğrencimiz Serkan için bu tamamen bir his, müzik hissine dayanarak gitarı çalabiliyor. Onun nasıl çaldığını anlamıyorum ama bu durum bana mutluluk veriyor."

Öğrencilerden 14 yaşındaki Irmak Bayraktar ise gitar çalabildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, kendisine gitarı öğreten Erkan Sağlam'a teşekkür etti.