İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık Artırılıyor

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karamürsel Alp Toplantı Salonunda düzenlenen program, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, özellikle iş yerlerinde yaptıkları staj çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması ve yapılacak örnek çalışmalarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla organize edilen toplantı, Vali Yardımcısı Aksoy'un konuşmasıyla başladı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından "mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" ile "iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği" konulu sunumlar yapıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ve alınan kararların kurul üyeleri tarafından onaylanmasıyla sona erdi.

Programa, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve kurul üyeleri katıldı.??????????????