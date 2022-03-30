Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

ANKARA'da organize sanayi bölgesinde iş merkezinin demir tuvalet kapısı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Kapıyla birlikte yangın merdiveninden inerken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Serhat Mahallesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş merkezinde temizlikçi olarak çalışan Ahmet Yaman, tuvaletleri temizliği sırada kapının olmadığını fark etti. Yaman, durumu iş merkezi yöneticisine bildirdi. Yönetici Nevzat Akkoyunlu, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin elindeki tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığını gördü, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -