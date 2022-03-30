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Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Son dakika haber: İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdıANKARA'da organize sanayi bölgesinde iş merkezinin demir tuvalet kapısı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

ANKARA'da organize sanayi bölgesinde iş merkezinin demir tuvalet kapısı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Kapıyla birlikte yangın merdiveninden inerken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Serhat Mahallesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş merkezinde temizlikçi olarak çalışan Ahmet Yaman, tuvaletleri temizliği sırada kapının olmadığını fark etti. Yaman, durumu iş merkezi yöneticisine bildirdi. Yönetici Nevzat Akkoyunlu, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin elindeki tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığını gördü, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin yaklaşık 1 dakikada söktüğü tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığı görüldü.

'ANCAK HURDA DEĞERİ OLABİLİR'

Nevzat Akkoyunlu, şüphelinin görüntüde elini kolunu sallayarak içeriye girdiğinin görüldüğünü belirterek "Kapıyı koltuk altına koyarak arkadaki yangın merdiveninden çıkıyor. Gerçekten çok ilginç bir durum yaşadık. Ben yaklaşık 2007 yılından beri buradayım ve hiç böyle bir hırsızlık olayı yaşanmadı. O kapının da ancak bir hurda değeri olabilir. Başka kapılarımız da var, onlar gitmesin diye şikayetçi olduk. Şahsın bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Diğer kapılarımıza sahip çıkalım, tuvaletler kapısız olmaz. Çarşımızın içerisinde hurda değeri olabilecek başka malzemeler de vardı; ama özellikle tuvalet kapısını seçme nedenini çok merak ettim" dedi.

Görüntü dökümü:

Şüphelinin iş merkezine girişi

Şüphelinin kapıyla yangın merdiveninden inmesi

Akkoyunlu ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -


Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | İş merkezinin demir tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Akkoyunlu, Yangın, Güncel, Haberler

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