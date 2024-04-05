Dublin'de Filistinli Çocuklar Günü Etkinliği Düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, İrlanda Filistin Dayanışma, Filistin İçin Öğretmenler, Soykırıma Karşı Anneler, Irkçılığa Karşı Büyükanneler gibi dernekler tarafından İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde yapıldı.

Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarının gösterildiği etkinlikte, bu çocukları temsilen sarı sandalyeler, ayakkabılar ve okul çantaları sergilendi.

Ekinlikte ayrıca "Daha kaç masumun ölmesi gerekiyor?" ve "Soykırımınızı görüyoruz" yazılı pankartlar açıldı.

Filistin İçin Öğretmenler Derneği üyesi Conall O Dufaigh, Soykırıma Karşı Anneler Derneğinden Clare Holohan, Irkçılığa Karşı Büyükanneler Derneğinden Patricia Barker, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İsrail, Filistin'i eğitimli nüfustan mahrum bırakmak istiyor"

Soykırıma Karşı Anneler Derneğinden Clare Holohan, "Bence İsrail'e karşı en büyük silah eğitimdir ve İsrail'in bu kadar çok çocuğu öldürmesinin nedeni Filistin'i eğitimli genç nüfustan mahrum bırakmaktır. Filistinli çocuklar eğitimi seviyorlar ve hak ediyorlar. Filistin halkı kişi başına düşen en yüksek doktoralı nüfusa sahip ve dünyanın en eğitimli halklarından bir tanesidir." dedi.

Bugün özellikle Gazze'deki çocukları düşündüklerini ifade eden Barker ise "Bizler büyükanneyiz. Çocuklarımız, torunlarımız var. Çocukların insan haklarının kaybolduğunu düşünmek kalbimizi kırıyor." ifadelerini kullandı.

Barker, Gazze'deki çocukların insan haklarının ellerinden alındığına işaret ederek, "Eğitim ve yardım alma hakları, güvenlik ve ebeveynlerinin sevgi ve ilgisine mazhar olma haklarında mahrum bırakıldılar." diye konuştu.

Dufaigh de İsrail'in eylemlerinden en çok çocukların etkilendiğini ve bu yüzden "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü"nün önemli olduğunu söyledi.