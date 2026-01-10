Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bölgesel konuları görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Tahran'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel ilişkileri değerlendirdi. Pezeşkiyan, İran'ın Umman ile ilişkilerini geliştirme isteğini dile getirirken, ABD ve İsrail'in bölgedeki istikrarsızlık üzerindeki etkilerini eleştirdi. Busaidi ise İran'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Busaidi'yi kabul etti.

Pezeşkiyan ve Busaidi ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Umman ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "İran ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi hususunda kararlı bir tutuma sahip." dedi.

ABD ile İsrail'i, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "her iki ülkenin aynı zamanda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de önüne geçmeye çalıştığını" dile getirdi.

Pezeşkiyan, ABD'nin İran'da bazı grupları kargaşa çıkarmak için kışkırttığını ifade ederek, "Dünya biz müzakere halindeyken ABD'nin tüm uluslararası kurallara nasıl saldırdığını gördü. İran halkı geçmişe kıyasla devletinin ve ülkesinin yanında daha sağlam duracak." dedi.

Busaidi ise İran'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini ve İran'la mutabakata varılmış tüm hususlara bağlı kalacaklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, İran halkı için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
İran'da protestoculara 'idam' tehdidi

Komşuda ateşe benzin döküyorlar! Protestoculara "idam" tehdidi
İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı