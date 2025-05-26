İran ve Pakistan Liderlerinden İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

İran ve Pakistan Liderlerinden İlişkileri Güçlendirme Vurgusu
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İran lideri Ali Hamaney, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın sona ermesini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı. İki ülkenin ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

İran lideri Ali Hamaney, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın sona ermesi ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, Pakistan Başbakanı Şerif'i ofisinde kabul etti.

İki ülke arasındaki mevcut iş birliğini çeşitli alanlarda beklenen seviyenin altında olarak değerlendiren Hamaney, "İki ülke birçok alanda birbirine yardımcı olabilir ve umuyoruz ki bu ziyaret, özellikle ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda ilişkilerin her yönüyle genişlemesine katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın sona ermesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine zemin hazırlamasını umduğunu kaydetti.

Görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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