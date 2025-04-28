İran ve Azerbaycan Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında bildiri, mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Pezeşkiyan'ı törenle karşıladı.

Törende, iki ülkenin milli marşları okundu, sonrasında Aliyev ve Pezeşkiyan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Aliyev ve Pezeşkiyan ortak bildiriye imza attı, sonrasında ilgili bakanlarca mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.

Törende, "Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2025-2027 Yılları İçin Siyasi İstişare Programı", "2025-2026 Ulaştırma Alanında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Denizciler İçin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Sertifikaların Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "2025-2028 Kültürel Değişim Programı" ve "Medya İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.