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İran savaşı, ABD'li tüketicilerin enerji maliyetlerini 100 milyar ABD doları artırdı

İran savaşı, ABD'li tüketicilerin enerji maliyetlerini 100 milyar ABD doları artırdı
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NEW YORK, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD'de bulunan Brown Üniversitesi'nin gerçek zamanlı tahminine göre İran savaşı, ABD'li tüketicilerin toplam enerji masrafına yaklaşık 100 milyar ABD doları ek yük bindirdi.


NEW YORK, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD'de bulunan Brown Üniversitesi'nin gerçek zamanlı tahminine göre İran savaşı, ABD'li tüketicilerin toplam enerji masrafına yaklaşık 100 milyar ABD doları ek yük bindirdi. Rakam her iki dakikada yaklaşık 1 milyon dolar artıyor.

Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü'nün İran Savaşı Enerji Maliyeti Takip Sistemi'ne göre, savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana artan benzin ve dizel fiyatlarının ABD'de ortalama bir haneye maliyeti 760 doları aştı.

Amerikan Otomobil Birliği'ne göre, ABD genelinde ortalama dizel fiyatı pazartesi günü galon başına 5,90 dolarlık rekor seviyeye yükselerek, cuma günkü 5,85 doları geride bıraktı.

Maliyet artışından en çok etkilenen Teksas'ta, savaşın başlamasından bu yana tüketicilerin benzin ve dizel yakıt masrafları yaklaşık 11 milyar dolar arttı. Teksas'ı yaklaşık 8 milyar dolar ile Kaliforniya, 5 milyar dolar ile Florida izliyor.

Verilere göre ABD'li tüketiciler, yakıt fiyatlarındaki artışın savaşın başladığı dönemde öngörülenden daha uzun süreli olacağı beklentisinde. Artan maliyetler, pek çok günlük tüketim ürünü için de yüksek nakliye masrafını beraberinde getirdi. Bazı işletmeler, bu maliyetleri şimdiden ek ücret adı altında tüketicilere yansıttı.

Kaynak: Xinhua
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