İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

İran Meclisi, Belçika ile tutuklu ve mahkum değişimine imkan tanıyan ve "terör" suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı bir diplomatın ülkesine dönmesinin yolunu açacak anlaşmaya ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

 - Güncelleme:

İran Meclisi, Belçika ile tutuklu ve mahkum değişimine imkan tanıyan ve "terör" suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı bir diplomatın ülkesine dönmesinin yolunu açacak anlaşmaya ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "İran ile Belçika Krallığı Arasında Hükümlü Nakline İlişkin Anlaşma" adlı 22 maddelik yasa tasarısı, Mecliste yapılan oylamada 195 evet oyuyla kabul edildi.

Haberde, anlaşmanın uygulanması halinde Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkeye dönebileceği belirtildi.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esedi, Haziran 2018'de İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bir etkinliğe saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Esedi, 4 Şubat'ta Belçika'da yargılandığı bir mahkeme tarafından terör saldırısı planlamak suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran, karara tepki göstermiş ve Belçika'dan Esedi'nin diplomatik statüsünü tanımasını ve kendisini serbest bırakmasını talep etmişti.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz'da da Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı.

Tasarı, 26 Temmuz'da İran hükümeti tarafından onaylanarak Meclise gönderilmişti.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Togo Cumhuriyeti Belçika Mahkum İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title