İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma dikkat çekerek, bölgedeki durumun savaş öncesi haline geri dönmeyeceğini belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, küresel petrol arzı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, "Durum eskisi gibi olmayacak." dedi.
Kalibaf ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
Meclis Başkanı Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin