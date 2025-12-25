İran: İsrail'in İsfahan'da füze saldırısı düzenlediği ilk yer, radyofarmasötikler için yakıt üreten tesis oldu

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in haziran ayında düzenlediği saldırılarda ülkenin ilerlemesi için etkili olan unsurları hedef aldığını ve İsfahan'da saldırı düzenlediği ilk yerin ise radyofarmasötikler için yakıt üreten tesis olduğunu belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, Nükleer Tıp, Radyoonkoloji, Hematoloji ve Onkoloji Derneklerinin Ortak Toplantısı'nda konuştu.

İran'ın nükleer konusundaki çalışmaları olmasa, tıp alanında ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etmekte zorlanacağını belirten İslami, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin ilk aşamasında, İran'ın ilerlemesi için etkili olan unsurların hedef alındığını ifade etti.

İslami, "İsrail'in İsfahan'da füze saldırısı düzenlediği ilk yer, radyofarmasötikler için yakıt üreten tesis oldu. Saldırının ilk aşamasında, ülkenin ilerlemesi için etkili olan unsurlar hedef alındı. Bu tesis Tahran'a bağlıydı." dedi.

Ülkesinde hükümetlerin farklı politikalar izlese bile nükleer programının hedeflerinde değişiklik olmayacağını ifade eden İslami, "Savaş ve sonrasındaki olaylar İran'ın nükleer sanayisinin bir bahane olduğunu gösterdi. Asıl mesele ilerlemedir. Güvenlik Konseyi'nin son toplantısına ve üç Avrupa ülkesinin yetkililerinin açıklamalarına dikkat edilirse, asıl amacın İran'ın ilerlemesini durdurmak olduğu açıkça görülür." diye konuştu.

ABD'nin ulusal güvenlik belgesinde yapay kuantum ve nükleer teknolojilerin ilerlemenin unsurları olarak yer aldığını hatırlatan İslami, "ABD için bu üçü ilerlemenin en önemli ayaklarıyla, diğer ülkeler için de öyle olmalıdır. Biri için yasak olan başkaları için serbest olamaz." ifadesini kullandı.

Radyofarmasötikler

Radyofarmasötikler, nükleer araştırma reaktörleri içinde belirli bir hedefin ışınlanmasıyla ya da siklotron gibi parçacık hızlandırıcılarında üretilebilen az miktarda radyoizotop içerir. Üretimden sonra bu radyoizotoplar, biyolojik özelliklerine göre belirli moleküllere bağlanır ve böylece radyofarmasötikler elde edilir.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), üye ülkelerin yerel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için radyofarmasötik üretim kapasitelerini geliştirmelerine destek olmaktadır.

UAEA, birçok ülkede radyofarmasötiklerin yerel olarak temin edilmesini sağlayarak, bu ülkelerde nükleer tıp uygulamalarının büyümesine büyük katkı sağlamayı hedeflemektedir.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.