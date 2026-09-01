İran: Ekonomik baskı ABD yaptırımlarından

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkede yaşanan ekonomik baskının ABD'nin yaptırımlarından kaynaklandığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Muhacerani haftalık basın toplantısında, ülkesindeki ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Halkın üzerindeki ekonomik baskıyı inkar etmiyoruz." diyen İranlı Sözcü, bunun, İsrail'in zorlamasıyla ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlardan kaynaklandığını savundu.

Her hafta Piyasa Düzenleme Merkezi toplantısında fiyat listelerinin sunulduğunu belirten Muhacerani, hükümetin ülkedeki fiyatları yakından takip ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulunmuş, İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri sürmüştü.

Trump, "Onların (İran'ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA