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İran Müzakere Heyeti Üyesi Kurbanzade: "İran'ın, ABD ürünleri satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır"

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İran Müzakere Heyeti Üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ABD ürünleri satın alma zorunluluklarının bulunmadığını, hangi ürünlerin alınacağına yalnızca İran'ın karar vereceğini açıkladı.

İran Müzakere Heyeti Üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin ABD ürünleri satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Kurbanzade, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yaptığı, "Para, İran halkının yararına Amerikan soya fasulyesi, ABD mısırı ve buğdayı satın alınması için kullanılacak." şeklindeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ne mutabakat zaptında ne de bir anlaşmada İran'ın, ABD ürünleri satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır. ABD Başkan Yardımcısı veya bir başkası, iç tüketimleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirebilir ancak önemli olan, hangi mutabakatın imzalandığıdır." ifadelerini kullanan Kurbanzade, hangi ülkeden ne tür ürünlerin alınacağı yönündeki kararı yalnızca İran'ın vereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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