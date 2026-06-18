İran Dışişleri Bakanı: "ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede, ABD'nin, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Barrot telefonda görüştü.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata atıfta bulunan Erakçi, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Erakçi, İran-Fransa ilişkilerini, ekonomik ve ticari alanlar başta olmak üzere diğer alanlarda da genişletme fırsatlarına değindi.

ABD ile varılan mutabakatın uygulanması ve barışçıl sürecin desteklenmesine dikkati çeken Erakçi, bunun için uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kurumların kararlı ve kapsamlı desteğine duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da Paris'in diplomatik sürece ve varılan mutabakata tam desteğini ifade ederek bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliği güçlendirmek için bu fırsattan yararlanmanın önemini vurguladı.

Erakçi ile Barrot, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kurallara uygun seyrüseferin önemini belirterek, boğazın güvenliğinin ve istikrarının korunmasının barış ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.