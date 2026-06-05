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Hamaney'in danışmanı, ABD ile anlaşma için 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması gerektiğini söyledi

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İran liderinin danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD ile olası bir anlaşmanın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtti. Rızai, aksi halde savaşın Basra Körfezi'nin ötesine taşınacağı uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, İran ve ABD arasında muhtemel bir anlaşmanın İran'a ait 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Rızai, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığının serbest bırakılmasını şart koştuğunu söyledi.

Bunu "güven inşa etme" aşaması olarak nitelendiren Rızai, "Eğer (ABD Başkanı Donald Trump) İran ile bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar İran'ın Trump'a karşı sahip olmak istediği güvenin bir sınavıdır. Bu ABD'nin geçmesi gereken bir sınavdır. Bu bizim kendi paramız, Amerika'nın parası değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin savaşı yeniden başlatması ve deniz ablukasını kaldırmaması halinde İran'ın savaşı Basra Körfezi'nin ötesine taşıyacağını ve askeri operasyonlarını Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na, Babul Mendeb Boğazı'na, Kızıldeniz'e ve Akdeniz'e genişleteceğini aktaran Rizai, İran'ın daha önce saldırmadığı ABD üslerini vuracakları uyarısında bulundu.

Bu durumda ABD'nin kayıplarının çok yüksek olacağını ifade eden Rızai, "savaş olasılığını düşük bulduğunu" vurguladı.

Trump'ın, İran lideri Hamaney ile görüşme talebine ilişkin Rızai, Trump ile herhangi bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Rızai, ABD Başkanı Trump'a herhangi bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine, "Trump'ın, İsrail'den bağımsız karar alması gerekiyor. İran halkının haklarını teslim etmeli, ablukayı durdurmalı ve İran'ın varlıklarını serbest bırakmalıdır. Bu İran ve ABD arasındaki ilişkilerde yeni ufuk açacaktır. Trump, kendi çıkarlarını kenara bırakıp Amerikan halkının çıkarlarını düşünmelidir. Eğer Trump cesaret gösterirse birçok sorun çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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