İran'da protestolar sürüyor (2) Güncel Haberler Öğrencilerin protestolarından görüntüler Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti. Öğrencilerin protestolarından görüntüler Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin bazı öğrencileri darbettiği görüldü. Kaynak: AA / Güncel Mahsa Emini İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İran'da protestolar sürüyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.