İran'da protestolar sürüyor (2)
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Öğrencilerin protestolarından görüntüler Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti.
Öğrencilerin protestolarından görüntüler
Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin bazı öğrencileri darbettiği görüldü.
Kaynak: AA / Güncel