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İran'da protestolar sürüyor (2)

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Öğrencilerin protestolarından görüntüler Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti.

Öğrencilerin protestolarından görüntüler

Polis ve sivil kıyafetli kişilerin öğrencileri darbetmesi TAHRAN - İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti. Polis ve sivil kıyafetli kişilerin bazı öğrencileri darbettiği görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Mahsa Emini İran Güncel Haberler

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