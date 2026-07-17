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İran'da ABD saldırıları sonrası güney kentlerindeki elektrik sorununu çözmek için tasarruf çağrısı yapıldı

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ABD saldırıları ve aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşayan İran'ın güney kentlerinde halk, enerji tüketimini azaltmaya çağrıldı.

İran Enerji Bakanlığı, güney kentlerindeki elektrik altyapısına yönelik ABD saldırılarının ardından söz konusu bölgelere elektrik arzının sürdürülebilmesine yardımcı olmak amacıyla halkı elektrik tüketimini azaltmaya çağırdı.

İran hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bakanlık, halka enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

Bakanlık, ülkenin güney bölgelerinin aşırı sıcaklıklar ve ABD'nin bölgedeki altyapıya yönelik saldırılarıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, halkı bu durumla başa çıkmak için işbirliğine davet etti.

Açıklamada, "Güney kentlerinde sürdürülebilir elektrik arzını sağlamaya yardımcı olmak için, her ailenin yoğun tüketim saatlerinde klimalarını sadece bir saatliğine kapatmasını rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bir saatlik tasarrufun ülkenin elektrik şebekesi üstündeki yükü azaltacağı belirtilen açıklamada, bu katkının güneydeki kentlerde yaşayan insanlara daha iyi elektrik sağlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

ABD'nin son günlerde aşırı sıcakların etkili olduğu İran'ın güney bölgelerindeki altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bazı bölgelerde elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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