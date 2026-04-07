ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da, elektrik santralleri çevresinde "insan zinciri" etkinliği

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, gençleri elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturarak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmeye davet etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti.

Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.

Programın ana mesajının ABD- İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
