İran'da Aşırı Enerji Tüketimine Ceza: 1103 Ev Elektriği Kesildi

İran'da Aşırı Enerji Tüketimine Ceza: 1103 Ev Elektriği Kesildi
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İran, enerji tasarrufu uyarılarına uymayan 1103 evin elektriğini keserek aşırı tüketimi önlemeye çalışıyor. Yetkililer, halktan enerji tüketimini azaltmaları için çeşitli çağrılarda bulundu.

İran'da, enerjinin devamlılığını ve adil dağıtımını sağlamak amacıyla abonelere yapılan tasarruflu kullanım uyarılarının ardından Tahran'da aşırı tüketim nedeniyle 1103 evin elektriği kesildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Elektrik Şebekesi Takip ve Gözlem Merkezi, enerji tasarrufu uyarılarına uymayan ve aşırı tüketimde bulunan abonelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede elektrik enerjisinin devamlılığını ve adil dağıtımını sağlamak amacıyla abonelere tasarruflu kullanımda bulunma uyarısı yapıldığı belirtilerek Tahran'da uyarıları dikkate almayıp aşırı tüketime devam eden 1103 evin elektriğinin kesildiği kaydedildi.

Tasarruflu kullanma çağrılarına uyarak enerji devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunan abonelere teşekkür edilen açıklamada, halktan, aşırı aydınlatmayı azaltma, klimaları uygun derecede çalıştırma, yüksek enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda çalıştırmama, çamaşır ve bulaşık makinesi ile ütü gibi aletleri gece çalıştırma gibi yollarla elektrik tüketimini azaltarak elektrik sektörüne yardımcı olmaları istendi.

Açıklamada, aşırı tüketim yapan abonelerin uyarı almaları ve bu uyarıları dikkate almamaları halinde elektriklerinin kesileceği aktarıldı.

Ülkede daha önce aşırı tüketimde bulunan onlarca kamu kurum ve kuruluşunun da elektriği kesilmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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