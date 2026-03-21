Haberler

İranlı askeri yetkili: Hark Adası'na saldırı olursa "Kızıldeniz'de güvensizlik seçenek haline" gelir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İranlı bir askeri yetkili, ABD'nin Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırının Kızıldeniz'de güvensizlik yaratacağını ve ağır karşılıklar alacaklarını belirtti. Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının merkezinde yer alıyor.

İran'da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası'na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Askeri yetkili, ABD'nin, Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırıda "Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı'nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini" belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Yetkili ayrıca, yine ABD'nin Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırarak küresel petrol fiyatlarını düşürme eğilimine girmesi ile İran'a ait Hark Adası'na saldırmak istemesinin bir çelişki meydana getirdiğini ifade eden yetkili, "ABD adaya saldırırsa İran bölgedeki tüm petrol tesislerine zarar verir ve bu durum konuyu ABD için daha karmaşık hale sokar ki onlara İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zarar verir." uyarısında bulundu.

İran'ın petrol ihracındaki atardamarı: Hark Adası

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran'ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Hark Adası'nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor.

Daha sonra petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme