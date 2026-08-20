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İran'dan Trump'a: Ekonomik D-Day kriz örtbası

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin 'Ekonomik D-Day' planını Washington'un borç ve faiz krizinden dikkat dağıtma girişimi olarak niteledi; ABD'ye daha fazla yenilgi getireceğini ve İranlıların düşmanlığını artıracağını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı "Ekonomik D-Day operasyonunun", Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik D-Day" olarak nitelendirilen girişimin ABD'nin "benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırma" olduğunu ifade etti.

ABD'nin başarısız politikalarını sürdürmesinin Washington'a "daha fazla yenilgi" getireceğini savunan Erakçi, bunun aynı zamanda İranlıların ABD'ye yönelik düşmanlığını artıracağını kaydetti.

Erakçi, "ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a karşı "herhangi bir ülkeye uygulanmış en kapsamlı ekonomik operasyonu" başlatacağını duyurmuş ve İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de ağır ekonomik sonuçlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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