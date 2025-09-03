Irak'ta Hurma Hasadı Başladı

Irak'ta sıcaklıkların artmasıyla birlikte hurma hasadına başlandı.

Sabah saat 04.00'te başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden hasat işleminden sonra toplanan hurmalar, pazarlara gönderilerek satışa çıkarılıyor.

Ülkenin doğusundaki Diyala şehrinde hurma bağı bulunan Adnan Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hurma bağını babasından devraldığını ve çocukluktan beri bu işi yaptıklarını ifade ederek, hurmanın olgunlaşma ve toplanma sürecini şöyle anlattı:

"Hurma mevsimi kış aylarından başlar. Kış ayında toprağı temizleriz ve palmiye işçiliğine başlarız. Palmiye ağaçlarını mart ayında ise aşılamaya başlarız. Haziran ayında hurma salkımını taşıyan dalı veya sapını aşağıya çekeriz. Bu dallar ağustos ayından itibaren koparılmaya veya toplanmaya hazır hale gelir."

Irak'ta onlarca hurma çeşidi bulunduğunu kaydeden Abbas, bunların en önemlilerinin "Barhi", "Breym", "Cozi", "Coz es-Semave", "Hıyaret Hit", "Mektul" ve "Bilge" çeşitleri olduğunu söyledi.

Abbas, hurma ile meşhur Diyala şehrinde 150 yıllık hurma ağaçlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hasadına başlanan hurmada verimin geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu anlatan Abbas, bunun palmiyelere gösterilen bakım ve özen ile ilişkili olduğunu belirtti.

"Türk hacı adayları 'Makkavi' hurmasını seviyordu"

Abbas, "Eskiden hacca giderken buradan geçen Türk hacı adayları 'Makkavi' çeşidi hurmayı seviyordu. Her yıl gelen hacı adayları özellikle bu hurma çeşidini arayıp alırdı." şeklinde konuştu.

Bazı ağaçlardan yaklaşık 400 kilo hurma alabildiklerini kaydeden Abbas, hurma fiyatlarının ise türüne göre değiştiğini söyledi.

Hurma yetiştiren Iraklı çiftçi Rabah Tayir de, müşterilerinin daha çok kuzey şehirlerinden olduğunu, bazen Türk müşterilerin de gelip kendilerinden hurma satın aldıklarını belirtti.

Basra'da nehir suyunun tuzlu olduğuna dikkati çeken Basralı hurma palmiyesi bağı sahibi Cevad Kazım, sudaki tuz miktarının artması, toz fırtınaları ve hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması halinde hurma ağaçlarının kurumasına neden olabileceğini söyledi.

"Çipçap" isimli hurma çeşidinin pazardaki fiyatının uygun olduğunu belirten Kazım, bu çeşidin daha çok hurma pekmezinde kullanıldığını anlattı.

Palmiye ağaçlarının sayısının 30 milyona çıkarılması hedefleniyor

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Huzayi, Irak'ta hurma palmiyesi ekiminde nitelikli bir sıçrama yaşandığını açıklayarak, ilk kez ileri doku kültürü tekniği kullanılarak lüks hurma türlerinin ekiminin yapıldığını belirtti.

Huzayi, bakanlığın önümüzdeki yıllarda palmiye ağaçlarının sayısını 30 milyona çıkarmayı hedeflediğini, mevcut sayının ise 22 milyonu aştığını ifade etti.

Irak'taki hurma palmiyesi sayısını 1980'lerdeki Irak-İran savaşı öncesinde 32 milyon olduğu ifade ediliyor. Ancak 2010 yılından sonra bu sayı 11 milyona kadar düşmüştü.