Irak Basra'da Amerikan petrol şirketinin kimyasal madde depolarına İHA'lı saldırı iddiası

Irak'ın Basra kentinde petrol alanında faaliyet sunan Amerikan "Halliburton" şirketinin kimyasal madde depolarına insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Basra'daki yerel kaynaklar, kentin Bercisiyye bölgesinde yer alan Amerikan şirketinin kimyasal madde depolarının İHA ile bombalandığını savundu.

Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen yangın görüntüleri yayınlandı.

Irak'taki ilgili makamlardan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.