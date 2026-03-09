Irak'ta artan elektrik kesintileri nedeniyle halk 'lale' lambalarına yöneldi

Iraklılar, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve savaş endişesiyle taşınabilir soba, ocak ve "lale" lambaları (petrolle çalışan bir tür lamba) satın almaya yöneldi.

Elektrik kesintilerinin artmasıyla birlikte Irak'ta vatandaşlar alternatif aydınlatma yöntemlerine yöneldi. Ülkenin birçok kentinde halk evlerini aydınlatmak amacıyla özellikle yerel ağızda "lale" diye isimlendirilen petrolle çalışan aydınlatma lambası ve el fenerleri satın almaya yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent Bağdat'ta da, taşınabilir ocak ve soba ile lale lambası dükkanlarının önünde yoğunluk yaşanıyor. Satıcılar, elektrik kesintilerinin sürmesi nedeniyle bu ürünlere olan talebin son günlerde belirgin şekilde arttığını ifade ediyor.

AA muhabirine konuşan Um Sermed, "Elektrikler çok sık kesiliyor. Fener, lale ve taşınabilir ocak almaya geldim. Ancak fiyatlarda artış yaşanıyor." dedi.

Sermed, "Bu ürünler çok zamlanmış, maaşlar gecikiyor. Ben mum aldım. Elektrikler çok sık kesiliyor. Mahalle jeneratörleriyle elektrik alabiliyoruz. O da dizel sıkıntısı yaşandığı için ara ara jeneratör kapanıyor. Önümüz yaz ayları, ne yapacağız bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

Lale satıcısı İdris Cevad da, Irak hükümetinin halka elektrik kesintilerinin sürmeyeceği mesajı vermesi gerektiğini ifade ederek, aydınlatma lambalarının piyasada tükendiğini ve bu konuda kriz yaşandığını söyledi.

Cevad, "Elektrik kesintileri nedeniyle lale satışlarında artış yaşanıyor, ürün az olduğu için fiyatlarda da artış yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İran savaşı elektrik kesintilerini artırdı

Elektrik üretimi için doğal gazı İran'dan satın alan Irak'ta günlük ortalama 5 ile 7 saat arasında ulusal elektrik hizmeti verilebiliyorken, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası elektrik kesintilerinde artış yaşanıyor.

Resmi şebekeden sağlanan elektrik saatlerce kesilirken, mahalle aralarındaki özel jeneratörler adeta hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Elektrik kesildiği anda devreye giren mahalle jeneratörleri sayesinde evlere asgari düzeyde enerji sağlanıyor.

Ancak bu hizmet ücretsiz değil. Vatandaşlar, aylık abonelik sistemiyle amper başına ödeme yapıyor. Fiyatlar ise yakıt maliyetlerine göre değişiklik gösteriyor.