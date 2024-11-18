Üye Girişi
Haberler

Irak'ın Duhok Kentinde En Büyük Balık Üretim Tesisi Açıldı

Irak'ın Duhok Kentinde En Büyük Balık Üretim Tesisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Duhok kentindeki balık üretim tesisi, yıllık 1000 ton balık eti üretimi ile önemli bir ekonomik merkez haline geldi. Tesis, 500 kişiye istihdam sağlarken, yerli balık talebinin arttığı belirtildi.

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Duhok kentinde yer alan ülkenin en büyük balık üretim tesisinde yaklaşık 500 kişi istihdam edilirken yıllık 1000 ton balık eti üretilen tesis pazarda önemli bir yer tutuyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım Bakanlığının verilerine göre, IKBY'de 332 balık üretim havuzu bulunuyor ve yıllık 3 bin 500 tondan fazla balık üretiliyor.

Irak'ın en büyük balık üretim tesisi Duhok Balık Üretim Projesi kapsamında, kentin Musul Barajı çevresinde kafes balıkçılığı ve yapay havuzlarda balık üretimi gerçekleştiriliyor.

Tesis yılda 1000 tona yakın balık eti üretimiyle pazarda önemli bir yer de tutuyor. Duhok Tarım Genel Müdürlüğüne göre ise kentte yılda 4 bin ton balığa ihtiyaç oluyor.

Ülkenin en büyük balık üretim merkezi 500 kişiye istihdam imkanı sağlıyor

Duhok Balık Üretimi Proje Müdürü Şükrü Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Irak ve IKBY'de en büyük balık üretim projesi olduğunu söyledi.

Ömer, "Proje; balık üretimi, kontrol, havuz ve ağ olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Bu projenin amacı Duhok'ta talebi karşılamak. Yıllık planlamalarımızda projeyi genişletip her mevsimde balığın olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu sene 1000 ton balık elde ettiklerini ancak her yıl bunu arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ömer, 1 milyon 500 bin balığı daha projeye dahil ettiklerini kaydetti.

Ömer, "Bu projeyi önemli kılan konulardan biri de doğrudan veya dolaylı 500 kişinin istihdamına vesile olmasıdır." dedi.

"Daha çok yerli balığı tercih ediyorlar"

Duhok Hayvancılık Müdürü Redir Sıddık da Irak'ın en büyük balık üretim projesinin Duhok'ta bulunmasını, bölge ekonomisi ve Duhok ile IKBY'nin diğer illerinin balık pazarı için önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Kentteki bir balık restoranında çalışan Derda Fazıl Muhammed ise bölge halkının daha çok nehir balıklarını talep ettiğini dile getirdi.

Muhammed, "Kaynakları temiz olan suların balıklarını tercih ediyorlar. Biz de talepler doğrultusunda balık getiriyoruz. Dışarından getirilen balıklara ilgi az. Daha çok yerli balığı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.