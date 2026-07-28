Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu:

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, " Türkiye, sanayi, ulaşım ve enerji alanında önemli, geniş ve gelişmiş bir altyapıya sahip, Irak tüm bunları değerlendirip istifade edebilir." dedi.

Bakan Hüseyin, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Hüseyin, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin başarılı geçmesinden övgüyle söz ederek Türkiye'yi tebrik etti.

Irak ve Türkiye arasında önemli kültürel, tarihi, kardeşlik ve sosyal anlamda çok derin bir bağ olduğunu kaydeden Hüseyin, iki ülke arasında 2024 ve 2025 yıllarında önemli 39 mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Hüseyin, Irak'ın yeni hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkilere uzun vadeli önem verdiğini, bu ilişkileri özellikle Orta Doğu'da cereyan eden gelişmeler ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını göz önünde bulundurarak değerlendirdiğini kaydetti.

"Türkiye, sanayi, ulaşım ve enerji alanında önemli, geniş ve gelişmiş bir altyapıya sahip. Irak'ın tüm bunları değerlendirip istifade edebilir. Buna karşı Irak birçok yeraltı zenginliği ve petrolle sahip." diyen Hüseyin, dünyanın yeni bir ekonomik bakış açısına girdiği dönemde bugün yaptıkları toplantının önemini vurguladı.

"Kalkınma Yolu Projesi, Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik ticari bir projedir"

Hüseyin, dünyada ekonomi, siyaset ve güvenliğin yeniden tanımlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün dünyada ulaşım ve ticaret haritaları yeniden çiziliyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi şu an en önemli proje. Bu proje Orta Doğuyu ticari ve ekonomik anlamda birbirine bağlayan stratejik bir proje. Dünyada birçok ticari ve ekonomik ulaşım yolları var ancak Kalkınma Yolu projesi en ekonomik ulaşım yolunu teşkil ediyor."

Hüseyin, hafta başında, Irak ve Türkiye arasındaki su anlaşmasının aktifleşmesi ve hayata geçirilmesini Irak Bakanlar Kurulunun onayladığını ve bu alanda yatırımların desteklenmesine eylül ayının başından itibaren başlanacağını ve ilgili Türk şirketlerinin çalışmalarına başlayacağını aktardı.

Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dair ise Hüseyin, "Bildiğiniz üzere iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 14 milyar 341 milyon 727 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıllarda ticaret hacminin daha da artması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Irak, Türk müteahhitler için dünyadaki üçüncü en büyük pazar konumunda

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasının önündeki engellerin başında Irak ve Türkiye arasındaki kara sınır kapılarının sayısının yetersiz olması geldiğini, diğer bir engelin Iraklı yolcuların seyahatlerinde karşılaştıkları zorluklar olduğunu söyleyen Hüseyin şunları ifade etti:

"Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda Irak vatandaşlarına yönelik vize kolaylıklarının sağlanması yönünde adımlar atılmıştır. Ayrıca bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli imkanların sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Irak'ın, Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan alternatif kara koridorları oluşturma çabaları da bu ve benzeri engellerin aşılmasına katkı sağlayacaktır."

Hüseyin, Türk şirketlerin 2025'te Irak'ta 1145 proje hayata geçirdiğini, bu projelerin toplam değerinin 36,6 milyar dolara ulaştığını ve Irak'ın Türk müteahhitler için dünyadaki üçüncü en büyük pazar konumuna geldiğini belirtti.

Irak hükümetinin Kerkük–Ceyhan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı konusuna ilişkin de Hüseyin, "Irak, petrolünün Türkiye üzerinden kesintisiz şekilde taşınmasını güvence altına alacak geçici protokolü en kısa sürede imzalama konusunda kararlıdır. Kuşkusuz Türk şirketleri de bu alanda önemli bir rol üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA