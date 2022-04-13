Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'da
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in gelişi İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşması Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in konuşması TAHRAN - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin,...
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in gelişi
İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması
Heyetler arası görüşmeden detaylar
İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşması
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in konuşması TAHRAN - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Tahran'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.