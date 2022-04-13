Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'da

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
 - Güncelleme:

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in gelişi İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşması Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in konuşması TAHRAN - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin,...

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in gelişi

İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması

Heyetler arası görüşmeden detaylar

İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşması

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in konuşması TAHRAN - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Tahran'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'da

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'da

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'da

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Fuad Hüseyin, Irak, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title