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Irak Başbakanı Zeydi'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "güvenlik ve ekonomik koordinasyon" mesajı

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Irak Başbakanı Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya ilettiği mesajda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik ve ekonomi alanlarında koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Şara da işbirliğini sürdürme kararlılığını ifade etti.

Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik ile ekonomi alanlarında koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi'nin mesajı, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hamid eş-Şatri tarafından Suriye'de Şara'ya iletildi.

Mesajda, Irak ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgenin karşı karşıya bulunduğu krizler ile ortak tehditlere karşı güvenlik ve ekonomi alanlarında koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu işbirliğinin iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda geliştirilmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın da Irak Başbakanı Zeydi ve Irak hükümetine teşekkür ederek, son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı ortak zorluklarla mücadelede Irak ile işbirliğini sürdürme kararlılığını ifade ettiği aktarıldı.

Şara'nın ayrıca iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında daha da güçlendirilmesinin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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