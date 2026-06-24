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Irak Başbakanı: "ABD güçleri tamamen çekildikten sonra silahlı grupların varlığına gerek kalmayacak"

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından silahlı direnişe gerek kalmayacağını, silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeye başladığını ve ABD ile ilişkilerin ekonomik ortaklığa dönüşeceğini açıkladı. Yolsuzlukla mücadelenin birinci önceliği olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi sonrası herhangi bir silahlı grubun varlığına gerek kalmayacağını söyledi.

Zeydi, Bağdat'ta IMI Network'ün kıdemli sunucusu Hadley Gamble'e özel açıklamalarda bulundu.

"Tüm ABD güçleri çekildikten sonra Irak'ta herhangi bir silahlı direniş için hiçbir gerekçe veya ihtiyaç kalmayacak." diyen Zeydi, "Silahlı grupların (Şii) büyük bölümü silahlarını devlete teslim etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Zeydi, devletin silah üzerindeki tekelini sağlamaya yönelik süreçte ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD ile yeni dönemdeki ilişkilere de değinen Zeydi, "ABD ile ilişkiler askeri boyuttan ekonomik ortaklığa dönüşecek." dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin önceliğine de vurgu yapan Zeydi, "Yolsuzlukla mücadele benim birinci önceliğimdir. Yolsuzluğun kaynaklarını kurutmak için tüm bakanlık ve kurumlarda gerekli adımlar atılmaya başlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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