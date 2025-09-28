Haberler

İpsala Belediyesi Lisanslı Depo Sezon Açılışını Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Belediyesi, lisanslı depolarında sezon açılışı yaparak, mahsul alımına başladıklarını duyurdu. Belediye Başkanı Mehmet Kerman, hasat sezonunun bereketli geçmesini diledi. Ayrıca, çiftçilere yüzde 50 hibeli makine desteği verildi.

İpsala Belediyesi lisanslı deposunda sezon açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, düzenlenen törende, lisanslı depolara ürün almaya başladıklarını belirtti.

Kerman, hasat sezonunun ilçeye ve üreticilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

Törene, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Emniyet Müdürü Göriş'e ziyaret

İpsala Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği yönetim kurulu üyeleri İpsala Emniyet Müdürü Serdar Göriş'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Göriş'e görevinde başarı diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Göriş de İpsala'nın güvenliği ve huzuru için polislerin fedakarca çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Çiftçilere yüzde 50 hibeli makine desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında İpsala'da iki çiftçiye yem karma makinesi desteği sağlandı.

Kumdere köyünden Bülent Erdoğdu ve Aliçopehlivan köyünden Selvi Yılmaz, yüzde 50 hibe desteğiyle yem karma makinesi alımı gerçekleştirdi.

Alımı yapılan makine ve ekipmanların yerinde tespit ve kontrolleri, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından tamamlandı.

Destekle çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvancılığa yönelik verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.