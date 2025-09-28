İpsala Belediyesi Lisanslı Depo Sezon Açılışını Gerçekleştirdi

İpsala Belediyesi lisanslı deposunda sezon açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, düzenlenen törende, lisanslı depolara ürün almaya başladıklarını belirtti.

Kerman, hasat sezonunun ilçeye ve üreticilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

Törene, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Emniyet Müdürü Göriş'e ziyaret

İpsala Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği yönetim kurulu üyeleri İpsala Emniyet Müdürü Serdar Göriş'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Göriş'e görevinde başarı diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Göriş de İpsala'nın güvenliği ve huzuru için polislerin fedakarca çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Çiftçilere yüzde 50 hibeli makine desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında İpsala'da iki çiftçiye yem karma makinesi desteği sağlandı.

Kumdere köyünden Bülent Erdoğdu ve Aliçopehlivan köyünden Selvi Yılmaz, yüzde 50 hibe desteğiyle yem karma makinesi alımı gerçekleştirdi.

Alımı yapılan makine ve ekipmanların yerinde tespit ve kontrolleri, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından tamamlandı.

Destekle çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvancılığa yönelik verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.