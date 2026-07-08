Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın Yasağını Geçici Olarak Kaldırdı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ekim 2023'ten beri uygulanan Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus komitesinin Ukrayna topraklarındaki spor örgütlerini üye olarak içermemesi gerekçesiyle alındı. Ancak Rus bayrağı, marşı ve sembollerinin kullanımına ilişkin karar ileri bir tarihe bırakıldı.
LOZAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ekim 2023'ten beri yürürlükte olan Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı.
Komiteden yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, Hukuk İşleri Komisyonu tarafından yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin artık Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetki alanına giren bölgelerdeki bölgesel spor örgütlerini üye olarak içermediği dikkate alınarak alınmıştır" denildi.
Açıklamada, Rus bayrağı, marşı, renkleri veya Rusya'yı temsil eden herhangi bir unsurun Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmasına ilişkin kararın uygun zamanda alınacağı belirtildi.
Komite ayrıca, "Rusya'da etkinlikler düzenlememeyi ve etkinliklerine Rus hükümeti veya devlet yetkililerini davet etmemeyi" sürdüreceğini açıkladı.