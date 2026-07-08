Haberler

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın Yasağını Geçici Olarak Kaldırdı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın Yasağını Geçici Olarak Kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ekim 2023'ten beri uygulanan Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus komitesinin Ukrayna topraklarındaki spor örgütlerini üye olarak içermemesi gerekçesiyle alındı. Ancak Rus bayrağı, marşı ve sembollerinin kullanımına ilişkin karar ileri bir tarihe bırakıldı.

LOZAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ekim 2023'ten beri yürürlükte olan Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı.

Komiteden yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, Hukuk İşleri Komisyonu tarafından yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin artık Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetki alanına giren bölgelerdeki bölgesel spor örgütlerini üye olarak içermediği dikkate alınarak alınmıştır" denildi.

Açıklamada, Rus bayrağı, marşı, renkleri veya Rusya'yı temsil eden herhangi bir unsurun Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmasına ilişkin kararın uygun zamanda alınacağı belirtildi.

Komite ayrıca, "Rusya'da etkinlikler düzenlememeyi ve etkinliklerine Rus hükümeti veya devlet yetkililerini davet etmemeyi" sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
İzmir havalimanında polise bıçaklı saldırı

Havalimanında polise saldırı!
Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

Tarihi zirve sürerken korkulan oldu