İngiltere ve Estonya başbakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü - Haberler

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İngiltere ve Estonya başbakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere ve Estonya başbakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı karşısında NATO'nun daha güçlü pozisyon üzerinde anlaşmaya ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı karşısında NATO'nun daha güçlü pozisyon üzerinde anlaşmaya ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, bu ay sonunda düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, ortakların İttifakı nasıl daha da güçlendirebileceklerini görüşmek üzere Estonyalı mevkidaşı Kallas'ı başkent Londra'da ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin bu yıl dördüncü kez bir araya geldiğine işaret edilerek, İngiltere'nin, Estonya'ya ek bir muharebe grubu göndererek, bu ülkenin güvenliğine ve istikrarına olan bağlılığını desteklediği kaydedildi.

Görüşmede, bu ayın sonunda yapılacak NATO Zirvesi'nin önemi ele alındı

Johnson'ın mevkidaşı Kallas'a, hem NATO hem de Ortak Sefer Gücünün (JEF) yanı sıra iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler aracılığıyla, İngiltere'nin Estonya'yı destekleyeceğine güvenebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ay sonunda yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin önemini ele alan liderler, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı menfur işgalini kınadı ve Johnson, Putin'in kendi utancını yarattığını söyledi. İki başbakan, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinde geri dönüş olmayacağını belirtti. Ayrıca, Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında NATO'nun daha güçlü bir pozisyon üzerinde anlaşmaya ihtiyacı olduğu konusunda da nettiler."

Açıklamada, Johnson ve Kallas'ın gelecek haftalarda yakın temas halinde kalma konusunda anlaştığının altı çizildi.

Kallas, Londra temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace ile de bir araya geldi.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

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