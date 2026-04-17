İngiltere Başbakanı Starmer: "Hürmüz Boğazı'nı Açmak İçin Elimden Geleni Yapacağım"

Fransa'da düzenlenen uluslararası konferansta İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'daki savaşın etkilerinin hafifletilmesi için ülkelerden oluşan bir koalisyon oluşturmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası bir konfreansa katılmak üzere Paris'e giden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'daki savaşın etkilerinin hafifletilmesi için "elinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'ya varmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'daki savaşın etkilerinin hafifletilmesi için "elinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi. Starmer, Elysee Sarayı'na varmasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kalıcı bir ateşkes olması, bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ilkesi etrafında ülkelerden oluşan bir koalisyon kurmamız çok önemli... Bunu yapmak hepimizin çıkarına, çünkü İran'daki savaşta yaşananlar ekonomilerimizin her birini etkiliyor. Bu yüzden ülkeler bir araya geliyor... Herkes bunun gerçekleşmesi için diplomatik ve siyasi bir ayağa, lojistik ve ekonomik bir ayağa ve ayrıca bir miktar askeri planlamaya ihtiyaç olduğunu net şekilde görüyor. Bugün bir araya gelmemizin nedeni de bu."

Starmer ve Macron, bugün çok sayıda ülkenin katılımıyla çevrim içi yapılacak bir toplantıya başkanlık ederek, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenli şekilde yeniden sağlanmasına yönelik çok taraflı bir misyon oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA
