İngiltere Başbakanı Starmer, AB Komisyonu, NATO, ABD ve Danimarka liderleriyle Grönland'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'la Grönland konusunu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Frederiksen, von der Leyen, Rutte ve Trump'la Grönland konusunda ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Starmer, Grönland konusunda Danimarka'ya destek veren duruşunu yinelerken, Arktik güvenliğinin NATO müttefikleri ve Avrupa-Atlantik çıkarları için önemli olduğunu söyledi.

Starmer ayrıca, NATO müttefiklerinin ortak güvenliği için müttefiklere gümrük vergisi uygulamanın yanlış olduğunu dile getirdi.

Trump'ın dün Grönland konusunda Danimarka'nın yanında yer alan 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirmesine Starmer tepki göstermiş ve "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir." ifadelerini kullanmıştı.

Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Müttefikler, Arktik'te Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte daha fazlasını yapmalıdır. NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Bu konuyu doğrudan ABD yönetimiyle görüşeceğiz." demişti.