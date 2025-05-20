İngiltere Başbakanı Starmer, AB Anlaşmasının Ülkeye Faydalarını Açıkladı

İngiltere Başbakanı Starmer, AB Anlaşmasının Ülkeye Faydalarını Açıkladı
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği ile yapılan yeni anlaşmanın ülkede faturaları düşüreceğini, istihdamı artıracağını ve sınır güvenliğini güçlendireceğini belirtti. Starmer, İngiltere'nin Avrupa'daki ticari ve güvenlik işbirliğine daha sıkı katılım göstereceğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmanın ülkede faturaları düşüreceğini, istihdamı artıracağını ve sınırları güçlendireceğini belirtti.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda AB ile İngiltere arasında yapılan anlaşmayı ve ikili anlaşmada gelinen seviyeyi değerlendirdi.

AB ile anlaşmada üç temel hedefe odaklandıklarını anlatan Starmer, "Faturalar düşecek mi? İstihdam artacak mı? Sınırlarımız güçlenecek mi? Üçünde de cevap güçlü bir evet." dedi.

"İngiltere dünya sahnesine geri döndü." diyen Starmer, ABD ve Hindistan'la da ticari anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

Starmer, AB ile anlaşmanın İngiltere'ye Avrupa pazarına daha önce görülmemiş bir erişim sağlayacağının altını çizerken, güvenlik alanındaki işbirliğinin de ulusal güvenliği güçlendireceğini vurguladı.

İngiltere'nin bu anlaşma sayesinde Avrupa'nın 150 milyar avroluk savunma fonuna katılabileceğini de kaydeden Starmer, Muhafazakar Parti hükümetlerini Avrupa'yla anlaşma yapmayarak ülkeyi pahalılığa mahkum etmekle suçladı.

Muhafazakar Partiyi sınırları zayıflatmakla da eleştiren Starmer, "Yeni anlaşma tüm boşlukları kapatıyor. Kolluk, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele işbirliğini artırıyor, Avrupa kurumlarıyla yakın operasyon işbirliğini, yüz tanıma gibi istihbarat ve veri paylaşımlarını güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, İngiliz turistlerin Avrupa'ya seyahatinde pasaport kontrol sıraları beklemeden elektronik kapılardan da geçebileceğini hatırlattı.

"AB'ye katılma planımız yok"

Starmer, anlaşmayı AB yararına olmakla eleştiren ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'a yanıt verdi.

Muhafazakar Parti döneminde yapılan anlaşmaların İngiliz ekonomisine zarar verdiğini söyleyen Starmer, Badenoch'un savunma alanındaki işbirliğine de karşı çıkmasını eleştirdi.

Starmer, AB ile her yıl yapılacak zirvelerde anlaşma şartlarının daha da ileri götürüleceğini vurgularken, Muhafazakar Partili Bernard Jenkin, İngiltere'yi AB dışında bırakan Brexit referandumunu hatırlattı.

İngiltere'nin AB kontrolünde bir ekonomiye girdiğini savunan Jenkin'e yanıt veren Starmer, "AB'ye, ortak pazara, gümrük birliğine ve Schengen'e katılma planımız yok. Bu kırmızı çizgilerimizi savunacak şekilde bir anlaşma yaptık." dedi.

Starmer, İngiliz gençliğinin Avrupa'da okuma, çalışma ve gönüllülük projelerine katılabileceğini de vurguladı.

AB'yle anlaşmanın Kuzey İrlanda'ya etkisine yönelik soruyu da değerlendiren Starmer, AB'yle yapılan anlaşmalar ve gelişen ilişkilerin Kuzey İrlanda'ya da olumlu yansıyacağını bildirdi.

Starmer, AB'yle anlaşmaya varılan konuların parlamentonun önüne geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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