İngiltere Başbakanı Burnham, Zelenskiy ile görüşmede tam dayanışma mesajı verdi

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LONDRA, 11 Ekim (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ile Rusya arasında motorin tedarikine ilişkin varılan anlaşma nedeniyle Washington ile Kiev arasındaki gerilim sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Burnham, Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde son 24 saatin Ukrayna için zor geçtiğini dile getirerek Kiev ile tam dayanışma içinde olduklarını yineledi.

Açıklamaya göre Burnham, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. İki liderin görüşmelerini sürdürmek üzere önümüzdeki günlerde bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları belirtildi.

Telefon görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günkü açıklamalarının ardından gerçekleşti. Trump, Rusya ile barış anlaşmasına varamamakla suçladığı Zelenskiy'yi ABD'deki yüksek motorin fiyatlarından da sorumlu tutmuş ve Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Washington cuma günü, Rusya'nın motorin ticaretine yönelik yaptırımları hafifletme kararını duyurmuştu. Zelenskiy ise söz konusu adımı eleştirerek Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermenin savaşa yatırım yapmak anlamına geleceğini ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua