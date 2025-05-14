İnegöl Ziraat Odası Başkanı'ndan Dünya Çiftçiler Günü Açıklaması

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Çelik, açıklamasında, Türkiye genelindeki 778 ziraat odasının yerel etkinliklerle kutlamalara katıldığını ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatifi ile Ziraat Bankası başta olmak üzere zirai dondan etkilenen çiftçilerin tüm bankalara olan borçlarının ertelenmesini talep eden Çelik, buğday için fiyat beklentisini de açıkladı.