İnegöl'de otomobil traktörle çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen tomruk yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Osman S. (20) ağır yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Tuzla mahallesinde meydana geldi. İnegöl istikametinden, Tuzla mahallesi istikametine seyir halinde olan Osman S. yönetimindeki 16 V 0128 plakalı otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkarak karşı yönden gelen sürücü Dursun A.(45) idaresindeki 16 KDU 26 plakalı tomruk yüklü traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Osman S., sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Osman S., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.