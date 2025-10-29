Haberler

İnegöl'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 17 Yıl Sonra Statta Gerçekleşti

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 17 yıl sonra ilçe stadında coşkuyla kutlandı. Kaymakam Eren Arslan'ın konuşmasıyla başlayan etkinlik, çeşitli gösteriler ve geçit töreniyle sona erdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2008 yılındaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, gösteri için stada getirilen 2 boğanın, yüksek sesten ürküp, ortalığı birbirine katmasının ardından, ilçedeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kutlama töreni, 17 yıl sonra ilk kez yeniden statta gerçekleştirildi.

İnegöl İlçe Stadı'nda, 2008 yılındaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Kurtuluş Savaşı dönemi, temsili olarak canlandırılmak istendi. Koreografi gereği stada sokulan 2 boğa, yüksek sesten ürkünce stadı birbirine kattı. Boğalar öğrencilerin arasına dalarken, 3 öğrenci korkudan baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, milli bayramlar Atatürk Bulvarı Caddesi'nde düzenlenen törenlerle kutlanırken, Cumhuriyetin 102'nci yıldönümünü nedeniyle 17 yıl sonra ilk kez kutlamalar ilçe stadında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Eren Arslan, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Gurur verici bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıldır şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün büyük gururun 102'nci yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Dün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutladığımız bu günde, birlik ve beraberliğimizi korumaya, milli dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var" dedi.

İnegöl Belediyesi Halkoyunları Ekibi'nin gösterisi, 29 Ekim Oratoryosu ve Cumhuriyet Korosu'nun konserinin ardından, mehter takımının gösterisiyle devam eden kutlama programında, Cumhuriyet konulu yarışmalarda derece alan öğrencilere de ödülleri verildi. Program geçit töreniyle sona erdi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
