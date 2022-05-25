IMF Küresel Ekonomi İçin Aşağı Yönlü Risklerin Arttığı Uyarısında Bulundu - Haberler

Martina Fuchs, Guo Shuang

DAVOS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Salı günü, küresel ekonomi için ters rüzgarların artacağı ve Ukrayna'daki çatışmaya bağlı olarak dünya çapında enflasyon sarmalının yükseleceği konusunda uyarırken, Çin'in "kısa vadeli ters rüzgarlardan" sonra bir büyüme motoru olmaya devam edeceğini dile getirdi. Merkezi Washington'da bulunan IMF'nin Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında (WEF) Xinhua'ya verdiği özel bir röportajda, "Küresel ekonomide ek zayıflıklar görüyoruz. Çatışmalar, her yerde daha yüksek olan emtia fiyatlarıyla birlikte dünya çapında muazzam bir stres yaratıyor" dedi.

IMF Nisan ayında, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda küresel büyümenin 2021'de tahmini yüzde 6,1'den 2022 ve 2023'te yüzde 3,6'ya yavaşlayacağı tahmininde bulundu. Bu, IMF'nin 2022 ve 2023 için Ocak ayında yaptığı tahminden yüzde 0,8 ve 0,2 puan daha düşük bir seviyeyi işaret ediyor. Raporda ayrıca, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 ve ardından 2023'te yüzde 5,1 büyümesinin beklendiği belirtiliyor. Gopinath, Çin ekonomisine bakış açısından bahsederken, Çin'in "Kovid açısından kısa vadeli ters rüzgarlar" ve diğerleri ile başa çıkabilmesi halinde, "elbette, büyümenin önemli motorlarından biri olmaya devam edeceğini" söyledi.

Küresel ekonominin bakış açısından Gopinath, Çin'in büyümesinin küresel ticaret ve dünyanın diğer bölgelerindeki büyüme için etkileri olduğunu söyledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 büyüyerek, küresel zorluklar ve Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesine rağmen 2022'ye istikrarlı bir başlangıç yaptı. Çin Mart ayında, 2021'de yüzde 8,1'lik güçlü bir toparlanma gördükten ve 2020'de büyüme kaydeden tek büyük ekonomi olduktan sonra 2022 için ekonomik büyüme hedefini yüzde 5,5 civarında belirledi.

ENFLASYON RİSKLERİ

Bu arada IMF'nin Nisan ayı raporunda, küresel enflasyonun 2022'de gelişmiş ekonomilerde yüzde 5,7, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 8,7 seviyesinde tahmin edildiği ve bunun Ocak tahmininin 1,8 ve 2,8 puan üzerinde olduğu da belirtildi. Enflasyonist baskının en büyük endişe olmaya devam ettiğini söyleyen Gopinath, "Dünyanın çoğu ülkesinde, yüksek enerji fiyatları ve yüksek gıda fiyatları nedeniyle manşet enflasyon rekor seviyelerde" dedi. Gopinath sözlerini, "Bu yüzden merkez bankacılarının enflasyona kat kat fazla güçlü ve agresif tepki verdiğini ve faiz oranlarını beklenenden daha sert artırdıklarını görüyoruz. Bunun elbette, borcun zaten oldukça yüksek olduğu yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler için etkileri var ve borçlanma maliyetlerinin çok daha hızlı artabileceği riski gerçek bir stres unsuru" şeklinde sürdürdü.

Ayrıca mevcut küreselleşmenin geri çevrilmesi eğiliminden endişe duyduğunu ifade eden Gopinath, "Bu bizim için başka bir büyük endişe, ki bu da dünyadaki jeo-ekonomik bloklara ayrılma, parçalanma olgusudur" dedi. Gopinath,"Salgın, insanları küresel tedarik zincirlerinde esnekliğe duyulan ihtiyaç konusunda daha bilinçli hale getirdi... Ancak ticaret politikasının dünyanın parçalanmasına yol açmaması çok önemli, çünkü bu küresel büyüme için çok maliyetli olabilir" dedi. WEF'in 2022 Yıllık Toplantısı "Bir Dönüm Noktasındaki Tarih: Hükümet Politikaları ve İş Stratejileri" teması altında 22-26 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Toplantı, dünyanın dört bir yanından siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve medyadan yaklaşık 2.500 lideri biraraya getiriyor.

Xinhua / Güncel