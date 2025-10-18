İmamoğlu'nun Kamu Görevlisine Hakaret Davası Düşürüldü

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla yargılanacağı davanın "ön ödeme nedeniyle" düşürülmesine karar verildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İmamoğlu, hakimlik sorgusunda kendisini tutuklamaya sevk eden savcılara yönelik şu sözleri sarf etmişti:

"Kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının, hepsi benim için çöp niteliğindedir.. bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namussuzluklarını kaybetmiş kişilerdir, bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum, çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum, yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır, yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin, şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler..."

Bu sözler üzerine İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla kamu davası açılmıştı. Dün ise İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce İmamoğlu'nun ön ödeme yapması nedeniyle "işin sürüncemede kalmaması için" re'sen celse açıldı.

Savcı ceza istedi, hakim davayı düşürdü

Celsede savcılık, esas hakkında mütalaasını sunarak, "Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen şeklinde onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle İmamoğlu'nun üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Hakim ise "Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması ise de, sanığın üzerine yüklenen suçun ön ödeme kapsamında kaldığı anlaşılarak sanığa ön ödeme ihtaratında bulunulduğu, sanığın mahkememizce yapılan ön ödeme ihtaratındaki meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, hakkında açılan kamu davasının ön ödeme nedeniyle düşürülmesine"ne karar verdi.