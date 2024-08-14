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İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İBB sporcularını ağırladı. İmamoğlu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonlarda birlikte çalışmayı arzu ettiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İBB sporcularını ağırladı.

İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ve milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile Saraçhane'de İBB Başkanlık Binası'ndaki makam odasında görüştü.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden İmamoğlu, olimpiyat oyunlarındaki organizasyon başarısı ve izleyici disiplinine dikkati çekerek, "Umarım biz de İstanbul'da yapmak istiyoruz. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da sizin de inşallah güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa Oyunları'nda birlikte yaparız." dedi.

Sporcular da İmamoğlu'na ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra İmamoğlu ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette ayrıca İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, İBBSK ve Kadın Güreş Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman ve İBBSK Tekvando Teknik Direktörü Ali Özen de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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