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Ilgaz Dağı Milli Parkı Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı

Ilgaz Dağı Milli Parkı Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı
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Kastamonu Valiliği, Ilgaz Dağı Milli Parkı için kış sezonu hazırlıklarını ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ulaşım, enerji, altyapı ve sağlık gibi konular değerlendirildi.

Kastamonu Valiliğinde, "Ilgaz Dağı Milli Parkı Kış Sezonu Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.

Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Ilgaz Dağı'ndaki tesislerin sezon hazırlıkları görüşüldü.

Ulaşım ve enerji, araç parkı, altyapı ve su yönetimi, ilk yardım ve sağlık, rekreasyonel etkinliklerin de değerlendirildiği toplantıda kayak sporu etkinlikleri ele alındı.

Vali Dallı, Kastamonu'nun Türkiye'nin gözde kış turizmi destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin herhangi bir sorun yaşamaması için her türlü konunun titizlikle değerlendirildiğine dikkati çeken Dallı, "Sahip olduğu kayak pistleri ve sunduğu doğal güzelliklerle ülkemizin güzide kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda ziyaretçilerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları için her türlü tedbir alındı. Sezon süresince ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde bu çalışmaları titizlikle sürdürüleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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