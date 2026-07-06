Erdoğan: Bulgaristan ile işbirliğimiz çok boyutlu ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabulünde, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Erdoğan ve Radev, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğine işaret eden Erdoğan, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.