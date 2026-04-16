Erdoğan: Somali'nin toprak bütünlüğünden yanayız

"Liderler, Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı" - "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali arasında ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda münasebetleri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali açıklarında faaliyet yürütmeye başlamasının işbirliğinin sembolü olduğunu ifade etti" - "Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu, Etiyopya ile Somali arasındaki sorunların tamamen çözümü için desteğin kesintisiz süreceğini belirtti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde, Türkiye'nin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu, Etiyopya ile Somali arasındaki sorunların tamamen çözümü için desteğin kesintisiz süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ile Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Liderler, Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali arasında ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda münasebetleri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali açıklarında faaliyet yürütmeye başlamasının işbirliğinin sembolü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu, Etiyopya ile Somali arasındaki sorunların tamamen çözümü için desteğin kesintisiz süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
