Erdoğan ve Siljanovska-Davkova'dan İlişkileri Her Alanda Güçlendirme Kararlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova ile Dolmabahçe'de görüştü. İlişkileri tarihi, beşeri ve kültürel bağlar temelinde ticaret, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere her alanda geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, yaklaşan NATO Zirvesi'nde savunma sanayiinde ortak üretim gibi yeni fırsatların değerlendirileceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile görüşmesinde, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduklarını belirtti.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Siljanovska-Davkova'nın görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Liderler görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil, yeni fırsatların değerlendirilmesi için önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ile Sabri Demir eşlik etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
