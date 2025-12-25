Haberler

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesinde, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
