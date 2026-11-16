İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TDT Çevre ve İklim Değişikliği Bakanları COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu:

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Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk devletleri arasında çevre-iklim alanındaki işbirliğini kentsel gelişim ve yatırım alanlarına taşıyacak TULIP isimli yeni bir platform kuracaklarını belirterek, bu platformla, COP31 kapsamında başlatılan SURFF girişimini destekleyeceklerini, kentsel dönüşüm ve akıllı şehir projelerini yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla buluşturacaklarını söyledi.

Kurum, COP31 Alanı'ndaki Uzungöl Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çevre ve İklim Değişikliği Bakanları COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TDT Zirvesi'nde dile getirdiği "Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz." sözünü hatırlatan Kurum, toplantıyı büyük aile fotoğrafının devamı olarak gördüğünü ifade etti.

Ortak hafıza, kültür ve medeniyetin Türk devletlerini birbirine bağladığını belirten Kurum, bu ortak dünyanın toprağına, suyuna, havasına ve geleceğine karşı müşterek sorumluluklarının bulunduğunu kaydetti.

"Toprağı ve suyu korumak, insanı korumaktır" ifadesini kullanan Kurum, Aral Gölü'ndeki tahribata, Hazar Denizi'nin su seviyesindeki düşüşe, Orta Asya'daki buzulların küçülmesine ve kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

"Bakü'de başlayan, Astana'da ilerleyen bu yolu sonuç üreten çalışmalarla büyütmenin zamanı"

Su meselesinin şehirlerin, çiftçilerin ve gelecek nesillerin yaşamını doğrudan etkilediğini belirten Kurum, nisanda Astana'da düzenlenen 2. Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı'nda da Aral'dan Hazar'a, buzulların erimesinden arazi bozulmasına kadar ortak coğrafyanın karşı karşıya kaldığı tehditleri ele aldıklarını hatırlattı.

Kurum, 2024'te kabul edilen Türk Yeşil Vizyonu'nun ortak geleceğe ilişkin önemli bir irade ortaya koyduğunu belirterek, "Bakü'de COP29 kapsamında çevre ve ekolojiden sorumlu bakanlarımız ilk kez aynı masa etrafında toplandı. Astana'da ikinci adımı attık. Şimdi Antalya'dayız. Bakü'de başlayan, Astana'da ilerleyen bu yolu ortak projeler, yatırımlar ve sonuç üreten çalışmalarla büyütmenin zamanıdır." diye konuştu.

"Türk dünyasının enerji dönüşümünü büyük bir kalkınma ve teknoloji hamlesine çevirebiliriz"

Bakan Kurum, COP31 başkanlığını "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" anlayışıyla yürüttüklerini, bu yaklaşımı Türk dünyası içinde de daha somut hale getirmek istediklerini anlattı.

Önlerinde Türk dünyasının birlikte ilerleyebileceği geniş bir çalışma alanının bulunduğunu ifade eden Kurum, "Bunların başında enerji geliyor. COP31 kapsamında geliştirdiğimiz 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e yükseltmeyi amaçlıyor. Kardeş ülkelerimizi bu girişime katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Temiz enerji yatırımlarını birlikte büyütme çağrısında da bulunan Kurum, şebeke ve depolama teknolojilerinde tecrübelerin birleştirilmesi, enerji verimliliği alanında ortak programlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrifikasyonun, yalnızca enerji sektörüne ilişkin teknik bir başlık olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Kurum, "Elektrik, hastanede çalışan cihazdır, tarladaki sulama sistemidir, fabrikadaki üretimdir, öğrencinin kullandığı teknolojidir, bir şehrin afet anında ayakta kalabilmesidir. Bu nedenle Türk dünyasının enerji dönüşümünü aynı zamanda büyük bir kalkınma ve teknoloji hamlesine çevirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim ve imalatta küresel döngüsel malzeme kullanımını 2035'e kadar en az yüzde 15'e yükseltme hedefine destek beklediğini belirten Kurum, atığı kaynağa, tasarrufu kazanca, çevre politikasını ekonomik güce dönüştürecek ortak modeller geliştirebileceklerini söyledi.

Türk dünyasının hızla şehirleştiğine dikkati çeken Kurum, şehirleri sıcak hava dalgalarına, sellere, kuraklığa ve diğer afet risklerine karşı daha dirençli hale getirmenin herkesin ortak meselesi olduğunu belirtti.

" İklim Uygulama Köprüsü ile projeleri uygun finansman imkanlarıyla buluşturalım"

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye olarak deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa seferberliğinde çok önemli bir tecrübe kazandıklarını, konutu altyapıyla, altyapıyı ulaşımla, ulaşımı sosyal hayatla birlikte ele aldıklarını anlattı.

Bu birikimi kardeş ülkelerle paylaşmaya, onların tecrübelerinden de yararlanmaya hazır olduklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Ben, bu masadan somut işler çıkmasını arzu ediyorum. Bu vizyonla yeni bir adım daha atıyoruz. Türk devletleri arasında çevre ve iklim alanında geliştirdiğimiz işbirliğini kentsel gelişim ve yatırım alanlarına taşıyacak TULIP adını verdiğimiz yeni bir platform kuruyoruz. Bu platformla, COP31 kapsamında başlattığımız SURFF girişimini destekleyecek, ülkelerimizdeki kentsel dönüşüm ve akıllı şehir projelerini yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla buluşturacağız. İstiyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kuraklık, su yönetimi ve erken uyarı alanındaki mevcut kapasitemizi daha etkin kullanalım. Kuraklık Önleme Enstitümüzün imkanlarını ülkelerimizin ilgili kurumlarıyla daha güçlü biçimde buluşturalım.

Türk Yeşil Vizyonu kapsamında yatırıma hazır ortak proje havuzları oluşturalım. İklim Uygulama Köprüsü aracılığıyla bu projeleri uygun finansman imkanlarıyla buluşturalım. Bakanlıklarımızın uzmanları arasında düzenli çalışma mekanizmaları kuralım, belediyelerimizi, üniversitelerimizi, gençlerimizi, mühendislerimizi ve girişimcilerimizi bu büyük ortaklığın içine daha fazla katalım. Her toplantıda yeni niyetler açıklamak yerine bir önceki toplantıda verdiğimiz sözlerin ne kadarının hayata geçtiğine de bakalım. Böylece Türk Yeşil Vizyonu, yalnızca üzerinde mutabık kaldığımız bir belge olarak kalmasın, yaşayan, üreten, yatırım oluşturan ve sonuç veren bir Türk dünyası ortaklığına dönüşsün. Ortak geleceğimiz, bizden büyük işler bekliyor. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, yolumuz açık olsun."

Kaynak: AA