İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu hazırlıklarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, bu yıl içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen, "Yeşil Finansman Konferansı" öncesinde, COP26 Başkanı Alok Sharma ile yaptıkları ikili görüşmeyi anımsatarak, Sharma'nın Türkiye'nin iklim finansmanına erişimi konusunda önemli desteklerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeşil finansmana erişimi konusunda imzalanan mutabakat metninde, 3 milyar 157 milyon dolarlık destek sağlandığını hatırlatan Kurum, bu finansmanın 3 yıl içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele için harcanacağını ifade etti.

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda tüm sektörlerle ve gençlerle konuştuklarını dile getirerek, "İklim değişikliğine uyumu sağlayacağız, sağlamak zorundayız. Kaynaklarımız sonsuz değil. İnşallah hep birlikte, topyekun bu süreci yürütmeye gayret göstereceğiz." dedi.

İklim değişikliğine uyum kapsamında İller Bankası Genel Müdürlüğü elinde ilave Dünya Bankası'ndan, Fransız Kalkınma Ajansı, JICA ve diğer finans kuruluşlarından alınan destekler olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlasınlar. İller Bankası Genel Müdürlüğümüze sunsunlar. Hakkaniyet çerçevesinde 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza hizmet edecek projelere öncelik sıralamasına göre destek veriyor olacağız ve bu desteklerimizle de yereldeki kalkınmayı, uyumu sağlayacağız. Yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlayıp İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza başvurabilirler. Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Alacağımız kararlar da iIllerimiz adına hem iklim değişikliğine uyumu hem tasarrufu hem de yeni kaynakları ortaya çıkaracaktır."

Şura kararları nisanda açıklanacak

Bakan Kurum, Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda aldıkları kararların önemine işaret ederek, burada, "iklim değişikliğine uyum, yerelde iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek adına projelerin yapılması, milli enerji politikası, ulaşımda mikro mobilitenin sağlanması, adil göç, sanayi ve teknoloji" gibi başlıklarda birçok konunun değerlendirildiğini ve 217 önerinin çıktığını belirtti.

Bu önerileri, ilgili bakanlıklarla istişare edeceklerini söyleyen Murat Kurum, "Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizle paylaşacaklar." dedi. Kurum, tarihin netleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, ilgili bakanlıklarla görüştükten sonra nisan ayı içerisinde bunun planlandığını aktardı.

-"Ülkemizin 50-100 yılını planlamaya çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu hazırlıklarının sürdüğüne de işaret ederek, "2053 hedefi doğrultusunda ülkemizin 50-100 yılını planlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalar çok önemli." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını tüm bakanlıklarla yürüttüklerine işaret eden Kurum, "Doğru ve gerçekçi bir hedef ortaya çıksın istiyoruz ve bu çıkacak hedef doğrultusunda da İklim Kanunu'nun altlığı oluşsun. Bunun çalışmalarını yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Murat Kurum, İklim Kanunu'nun içeriğine ilişkin de şunları kaydetti:

"Enerjide yenilenebilir enerji miktarının artırılması ve yıllar itibarıyla zorunluluklarının sektörel bazda neler olması, ulaştırmada ortaya koymuş olduğumuz hedef ve bu hedef doğrultusunda yatırım yapanların desteklenmesi, ilave finans kaynaklarının sunulması, belki vergisel avantajların da içinde olması, Emisyon Ticaret Sistemi'ne ilişkin fazla emisyon üretenlerin cezalandırılması, az emisyon üretenlerin teşvik edilmesi, desteklenmesi, yeşil alanların miktarının artırılması, yerel yönetimlerin, yerelde iklim değişikliğine uyum anlamındaki projeleri, sanayi ve teknoloji dalında sanayi sektörüne, teknolojiye vereceğimiz destekler, gençlerimizin, kadınlarımızın beklentileri, şehirlerin beklentileri gibi birçok konu İklim Kanunu'nun altlığını teşkil edecek."

"Güzel bir kanun hazırlıyor olacağız"

Kanunla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılması gerekenlerin bir zorunluluk haline gelmesini istediklerini ifade eden Kurum, "Yani önümüzdeki hedef doğrultusunda herkes ne yapacağını yıllar itibarıyla bilsin. Kanunun altlığı da aslında hem Şura'da hem bizim bu müzakerelerimizde, diğer ülkelerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkıyor ve bu çıkan verileri de toparlayıp inşallah güzel bir kanun hazırlıyor olacağız. Bu yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Büyük bir kısmı tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde Meclis'imizle istişare halinde, yüce Meclis'imizin destekleriyle vekillerimizle bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.