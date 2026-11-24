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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak hükümetinin IKBY'deki sınır kapıları ile petrol sahalarının kontrolünün merkezi hükümete devredilmesi yönündeki çalışmalarının "şaşırtıcı" olduğunu ve "hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw, Barzani'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

IKBY Başbakanı Barzani, Bağdat hükümetinin IKBY'deki sınır kapıları ile petrol sahalarının kontrolünün merkezi hükümete devredilmesi yönündeki çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararlar şaşırtıcı ve hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Barzani, söz konusu kararların daha önce Bağdat yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğiyle örtüşmediğini ifade etti.

Irak hükümetinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki tüm sınır kapıları ile petrol sahalarının yönetiminin merkezi hükümete devredilmesini öngören yeni çalışmalar başlattığı bildirilmişti.

Irak Başbakanının askeri sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı açıklamada, IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi talimatının iletilmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

Numan, IKBY sınırları içerisindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin ve Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içerisinde bulunan, ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA